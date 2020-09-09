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sanatçılardan hastanede moral konseri

İzmirli sanatçılardan hastanede moral konseri
Giriş Tarihi: 9.9.2020

İzmirli sanatçılardan oluşan müzik topluluğu "Turkish Brass Ensemble", korona virüs salgınıyla mücadelede görev yapan Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi çalışanlarına destek olmak amacıyla konser verdi. Pandemi tedbirlerine uyularak hastanenin bahçesinde gerçekleşen konserde sanatçılar, Türk ve yabancı bestecilere ait eserlerden oluşan şarkılar seslendirdi. Sağlık çalışanları "Aman Doktor" şarkısına da eşlik etti.

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