  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Kuşadası’nda aşka geldi

Kuşadası’nda aşka geldi

Kuşadası’nda aşka geldi
Giriş Tarihi: 9.9.2020

Geçtiğimiz hafta sonu Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda jüri üyeliği yapan yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, geceye kendisi gibi yazar olan yeni sevgilisi Aslı Perker ile birlikte katıldı. Ünlü yazar, jüri masasındaki görevi sona erince soluğu yeni aşkının yanında aldı. Erol Evgin konserini birlikte izleyen ikili, zaman zaman samimi görüntüler sergilemekten de çekinmedi. Tuna Kiremitçi konser boyunca maskesini çıkarmazken, sevgilisi Aslı Perker'in maske takmaması dikkat çekti.

ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuşadası’nda aşka geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA