Kuşadası’nda aşka geldi

Geçtiğimiz hafta sonu Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda jüri üyeliği yapan yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, geceye kendisi gibi yazar olan yeni sevgilisi Aslı Perker ile birlikte katıldı. Ünlü yazar, jüri masasındaki görevi sona erince soluğu yeni aşkının yanında aldı. Erol Evgin konserini birlikte izleyen ikili, zaman zaman samimi görüntüler sergilemekten de çekinmedi. Tuna Kiremitçi konser boyunca maskesini çıkarmazken, sevgilisi Aslı Perker'in maske takmaması dikkat çekti.

ERCAN AKGÜN