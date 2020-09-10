Güneş yanığına aynısefa çözümü

BAHÇE nergisi olarak da bilinen aynısefa bitkisi, cildi etkileyen çeşitli rahatsızlıkların yanı sıra enfeksiyonları ve mantarı tedavi etmek için de kullanılmaktadır. Ağrı ve iltihap azaltıcı özelliği de bulunan aynısefa, ayrıca böcek ısırıkları, çürükler, kabarcıklar, kesikler ve uçuklar dahil olmak üzere ihtiyacınız olabilecek herhangi bir yaranın iyileşmesinde yarar sağlar. Güneş yanığı dahil olmak üzere küçük yanıkların tedavisinde de etkilidir.