  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Güneş yanığına aynısefa çözümü

Güneş yanığına aynısefa çözümü

Güneş yanığına aynısefa çözümü
Giriş Tarihi: 10.9.2020

BAHÇE nergisi olarak da bilinen aynısefa bitkisi, cildi etkileyen çeşitli rahatsızlıkların yanı sıra enfeksiyonları ve mantarı tedavi etmek için de kullanılmaktadır. Ağrı ve iltihap azaltıcı özelliği de bulunan aynısefa, ayrıca böcek ısırıkları, çürükler, kabarcıklar, kesikler ve uçuklar dahil olmak üzere ihtiyacınız olabilecek herhangi bir yaranın iyileşmesinde yarar sağlar. Güneş yanığı dahil olmak üzere küçük yanıkların tedavisinde de etkilidir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güneş yanığına aynısefa çözümü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA