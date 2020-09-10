Kalp krizi hakkında temel bilgiler hayat kurtarıyor

Kalp krizi ne zaman geleceği belli olmayan bir durum. Her ne kadar erkeklerde daha çok görüldüğü zannedilse de kadınlarda da sık sık görülüyor. Bu nedenle ilk yardım eğitimi almamış olsanız bile, kalp krizinin belirtilerini ve temel bilgileri bilmek ilk müdahaleyi kolaylaştırabiliyor. Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp krizi anında hayatınızı kurtaracak önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Terleme, bulantı, kusma, baş dönmesi gibi bulguların kalp krizine eşlik edebileceğini aktaran Boztosun, "Çoğu kalp krizi göğüs kafesinin ortasında hissedilen bir ağrıya neden olur. Şikayet genelde birkaç dakika sürer, ani ve yoğun vasıfta hissedilir. Ancak bazen belirtiler yavaş bir şekilde başlar, hafif bir ağrı ve rahatsızlık hissedilebilir. Baskı, sıkışma, ağırlık, ağrı gibi belirtilerle ilerleyebilir. Bu ağrı kollara, sırta, boyna, çeneye ve mide üzerine doğru yayılım gösterebilir" diye konuştu.



SAKIN KALIP YARDIM İSTEYİN

SAĞLIK deneyimi olmayan kişilerin, kalp krizi geçiren bir kişiye müdahale etmesi uygun değildir. Eğer bir kişi kalp krizi geçiriyorsa en doğru davranış hemen ambulansı aramaktır. Ambulansı beklerken, kalp krizi geçiren kişi uygun bir yere yatırılmalı ve hava alması kolaylaştırılmalıdır. Hasta soluk, terli ve hızlı nefes almaktaysa tansiyonu düşmüş olabilir. Bu durumda ayakları kalp seviyesinin üzerine kaldırarak kalbe daha çok kan akışının olması sağlanmalıdır. Hasta kusuyorsa, soluk borusuna kaçmaması için kafası yan tarafa çevrilmelidir.