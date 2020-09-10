Köri tozu iltihap sökmede faydalı

KÖRİ tozundaki baharatlarla vücudunuz için güçlü antioksidanlar sağlayabilir, bu baharat karışımı sayesinde sindirim sistemini güçlendirip, bağırsak sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Diyetinize ekleyeceğiniz köri tozu, sindirimi teşvik eder ve bağırsaklarınızdaki iyi bakteri sayısını da artırır. Köri tozundaki zerdeçal da, eklem ağrılarını hafifletmede ve iltihap tedavisinde çok etkili bir alternatif oluşturur. Köride sıkça bulunan kakule ve fesleğen ise, kalp hastalığının önlenmesine yardımcı olmaktadır.