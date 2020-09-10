Yeğenle müze keyfi

Ekranların sevilen oyuncusu Yağmur Tanrısevsin, yeğeniyle birlikte İstanbul'da açılan dünyanın en ünlü balon müzesi 'Animal Balloon World'ü gezdi. Yeğeni Cesur ile birlikte Metropol İstanbul'a gelen oyuncu, balon müzesinde doyasıya eğlendi. Yeni yayın dönemi hakkında da konuşan Tanrısevsin, "Şu an seramik atölyemde yeni koleksiyon hazırlığı içerisindeyim" diyerek bir süre daha ekranlarda olmayacağını ima etti.