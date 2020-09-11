Altın yudumladı!

TUZ serpme hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan işletmeci Nusret Gökçe, restoranlarında servis ettiği altın kaplı etlerle sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Sosyetik kasap, Instagram hesabına yüklediği son videoda ise altın tozuna buladığı kahvesini paylaştı. Gönderisine "Altın cappuccino. Çok yakında kahve dükkanı açacağım" notunu ekleyen ünlü işletmeci, büyük kahve zincirlerine adeta meydan okudu.