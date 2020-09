Dengeli beslenen çocuğun konsantrasyonu daha yüksek

Bu sene hem uzaktan hem de yüz yüze olarak yapılacak eğitim-öğretim döneminde çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesinin daha da önem kazandığının altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melike Aslıhan Kara, "Okul beslenmesinde ilk kural, güne kahvaltı ile başlamak. Bunun dışında, ara öğünleri ihmal etmemek ve beslenmede her renkten sebze ve meyve bulundurmak son derece önemli" şeklinde konuştu.

EN İYİ DEMİR KAYNAKLARI

Güçlü bir hafıza için çocukların güne mutlaka yumurtayla başlaması gerektiğine dikkat çeken Kara, "Bu süreçte çocuklarımızın D vitamini seviyesine de baktırmamız önem taşıyor. Magnezyum, çinko, demir ve kalsiyum kaynaklarını yeterli ve dengeli şekilde besinler yolu ile almaları da oldukça önemli. Kalsiyum için süt ve süt ürünleri, susam, koyu yeşil yapraklı sebzeleri tüketebilirler. En iyi demir kaynakları et, balık ve yumurtadır" dedi.



HER GÜN 1 YUMARTA

OKUL çağındaki çocukların hastalıklardan korunması için alınması gereken en önemli tedbirlerin başında bağışıklık sistemini güçlendirmenin geldiğini hatırlatan Diyetisyen Kara, "Okul çağındaki çocukların işlenmiş besinleri tüketmemesi gerekir. Mevsimine uygun meyve sebzeleri yemeleri çok değerlidir. Her gün çiğ fındık, çiğ badem, ceviz gibi bir avuç kuru yemiş tüketmelerini öneriyoruz. Her gün 1 yumurta tüketmeyi ihmal etmemeliler" dedi.



GÜNLÜK SAGLIKLI BESLENME MENÜSÜ

SABAH: 1 su bardağı süt, 1 yumurta, 1 dilim peynir, 1 tatlı kaşık bal, 1 dilim tam buğday ekmeği, domates-salatalık (mevsimine göre). ● ARA: 1 orta boy meyve. ● ÖĞLE: 4 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği, 1 kâse cacık, 1 dilim tam buğday ekmeği. ● ARA: 3-4 adet ceviz + 3-4 adet kuru erik. ● AKŞAM: 4 ev köftesi + salata + 1 bardak ayran + 1 dilim tam buğday ekmeği.



OMEGA-3 HAFIZAYI GÜÇLENDIRIYOR

UZAKTAN eğitim sırasında çocukların abur cuburlara yönelmemesini sağlamak gerektiğinin de altını çizen Diyetisyen Kara, "Teneffüs ve ders aralarında fiziksel aktivite azaldığı için, uygun zaman ve mekân oluşturularak egzersize de zaman ayırılması gerekir. Mutlaka online ders öncesi kahvaltı yapılmalı ve öğünler atlanmamalıdır. Hafta 2 kez balık tüketilmelidir. Balık, içeriğindeki Omega-3 sayesinde hafızayı güçlendirir" diye konuştu.



D VITAMINI ÖNEMLI!

ÇOCUKLAR için yerinde vitamin alımının da sağlık açısından önemli olduğunu işaret eden Diyetisyen Kara, şöyle devam etti: "D vitamini hafıza ve beyin fonksiyonları için önemlidir. D vitamini eksikliği olan çocuklarda kısa süreli hafıza kayıpları görülebilir. En iyi D vitamini kaynağı güneş ışığıdır. B vitaminleri de ihmal edilmemelidir. B vitamini yetersizliğinde konsantrasyon kaybı ve depresyon görülür. En iyi B vitamini kaynakları ise bulgur, esmer pirinç, balık, yulaf ezmesi, süt ve süt ürünleridir"