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Haberler Sarmaşık Efsane geri dönüyor

Efsane geri dönüyor

Efsane geri dönüyor
Giriş Tarihi: 11.9.2020

İlk sezonuyla fırtınalar estiren, Çarşamba akşamlarının birincisi Kuruluş Osman'ın ikinci sezon tanıtımı, önceki akşam ilk kez yayınlandı. Kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezona bomba gibi gireceğinin sinyallerini veren Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında Burak Özçivit'in yanı sıra, kadroya yeni katılan Cüneyt Arkın ve Emin Gürsoy rol aldı.

MERAK UYANDIRDI
Tanıtımın sürpriz ismi ise oyuncu Tamer Yiğit'ti. Usta aktörün yeni sezonda hangi karaktere hayat vereceği sosyal medyada ve forumlarda Kuruluş Osman hayranlarının en çok merak ettiği konulardan biri oldu.

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