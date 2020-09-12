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kimde kalacak kavgası

Ünlü manken ile sevgilisi doyasıya eğlendikleri gecenin sonunda kavga edip ayrıldı. Sükan’ın ayrılık sonrası köpekleri ’u alıp gideceğini söylemesi Güven’i resmen çıldırttı.

Bonbon kimde kalacak kavgası
Giriş Tarihi: 12.9.2020

Manken Ece Sükan ve bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Uğur Güven, önceki gece Bebek'te bir oteldeki etkinliğe katıldı. Gece boyunca doyasıya eğlenen ikili, içeride yaşadıkları tartışma sonrası bir kez daha ayrılık kararı aldı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ
İlerleyen saatlerde otel çıkışında tartışmaya devam eden Sükan ve Güven, kendilerini bekleyen gazetecileri görünce otele geri döndü. Lobide araçlarının gelmesini bekleyen ikiliden Sükan'ın sevgilisine bağırdığı görülürken, çiftin köpekleri Bonbon için kavga ettiği ortaya çıktı. Ece Sükan'ın ayrılık sonrası Bonbon'un kendisinde kalması gerektiğini söylemesi üzerine, Uğur Güven'in karşı çıkarak tartışmayı fitillediği öğrenildi. Araçlarının gelmesi ile koşar adım arabaya atlayan ikili, sorulara yanıt vermeden otelden ayrıldı.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

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