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Haberler Sarmaşık Dostlarla boğaz turu

Dostlarla boğaz turu

Dostlarla boğaz turu
Giriş Tarihi: 12.9.2020

KAHVE dükkanı açacağını sosyal medyadan altın kaplı kahve içerek duyuran sosyetik kasap Nusret Gökçe, önceki gün lüks teknesiyle Bebek'te görüntülendi. Özel misafirlerini teknesinde ağırlayan Nusret, yakın dostlarını İstanbul boğazında gezdirip bol bol fotoğraf çektirdi.

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