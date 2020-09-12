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Haberler Sarmaşık ‘Hayatımda kimse yok’

kimse yok’

‘Hayatımda kimse yok’
Giriş Tarihi: 12.9.2020

ŞEYMA Subaşı önceki akşam Bebek'te bir balıkçıda objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan Subaşı'nın keyifli halleri dikkat çekti. Yaklaşık 4 saat kaldığı mekandan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Subaşı, İtalyan Dj Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Sinan Urfalı ile aşk yaşadığı yönünde çıkan iddiaları, "Haberler doğru değil. Hayatımda kimse yok" diyerek yalanladı.

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