ŞEYMA Subaşı önceki akşam Bebek'te bir balıkçıda objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan Subaşı'nın keyifli halleri dikkat çekti. Yaklaşık 4 saat kaldığı mekandan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Subaşı, İtalyan Dj Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Sinan Urfalı ile aşk yaşadığı yönünde çıkan iddiaları, "Haberler doğru değil. Hayatımda kimse yok" diyerek yalanladı.