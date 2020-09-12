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Mega yat ’nde heyecan yarattı

Mega yat İzmir Körfezi’nde heyecan yarattı
Giriş Tarihi: 12.9.2020

Bodrum ve Çeşme'de görülen milyon dolarlık yatlardan birini dün sabah körfezde gören İzmirliler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Katar Emirlik Ailesi'ne ait olan 'Al Lusail' adlı yat, İzmir Körfezi'nde bir süre dolaştıktan sonra, Çeşme'ye geri döndü. 2017 yılında Almanya'da inşa edilen 123 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki yatın değeri 300 milyon dolar. Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip 'Al Lusail'de spor salonu, asansör, yüzme havuzu, sinema, helikopter pisti, güzellik salonu gibi bölümler yer alıyor.

FATİH ŞENDİL

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