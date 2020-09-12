Müge Anlı fırtınası devam ediyor!

HAFTA içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında zirveye yerleşen Müge Anlı ile Tatlı Sert, birçok prime time programını da geride bıraktı.

EN YÜKSEK İZLENME PAYI

KANTAR Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde, gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, en yüksek izlenme payı alan yapım olmanın yanı sıra Tüm Kişiler'de ve 20+ABC1 kategorilerinde ikinci sıraya yerleşti. Müge Anlı ile Tatlı Sert Tüm Kişiler kategorisinde %4,96 izlenme oranı ve %31,09 izlenme payı alarak ikinci, AB Sosyal Statü'de %3,65 izlenme oranı ve %25,50 izlenme payıyla dördüncü, 20+ABC1 kategorisinde ise %4,73 izlenme oranı %32,34 izlenme payıyla ikinci olarak yine fırtınalar estirdi.