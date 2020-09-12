Samyeli’den şoke eden itiraf

SUNUCU ve oyuncu Defne Samyeli, Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu.

'CİNAYET PLANI YAPTIM'

ÖZEL hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.Çağlayan'ın sorularına yanıt veren Defne Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna "Gençlik yıllarımda keşke ölse dediğim bir kişi vardı. Hatta sırf onun için hiç iz bırakmadan bir insan nasıl öldürülür diye araştırmıştım. Onun çok kötü biri olduğunu ve bu dünyada olmaması gerektiğini düşünmüştüm. Benim kendi çapımdaki adalet anlayışımdı o zaman... Demek ki hepimizin alt kimliklerinde öyle bir katil var" cevabıyla izleyenleri adeta şok etti.