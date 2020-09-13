Burak Özçivit önceki akşam eşi Fahriye Evcen'le baş başa Boğaz turuna çıktı. Rumelihisarı'nda bulunan bir mekanda yemek yiyen ikili, hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda oyuncu Fahriye Evcen'in elindeki 10 bin liralık çanta dikkat çekti.
Evcen 10 bin liralık çantasıyla poz verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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