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Evcen 10 bin liralık çantasıyla poz verdi

Evcen 10 bin liralık çantasıyla poz verdi
Giriş Tarihi: 13.9.2020

Burak Özçivit önceki akşam eşi Fahriye Evcen'le baş başa Boğaz turuna çıktı. Rumelihisarı'nda bulunan bir mekanda yemek yiyen ikili, hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda oyuncu Fahriye Evcen'in elindeki 10 bin liralık çanta dikkat çekti.

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