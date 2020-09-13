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’ın isteği iyi bir oyuncu olmak

Güzel Simay’ın isteği iyi bir oyuncu olmak
Giriş Tarihi: 13.9.2020

MİSS Turkey 2019 güzellik yarışmasının birincisi Simay Rasimoğlu, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü mezunu olan 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu, oyunculuk eğitimi almaya başladığını söyledi. Şıklığıyla dikkat çeken Rasimoğlu, fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını yanıtladı. Güzel Simay, "Oyunculuk eğitimi almaya başladım. Hedefim iyi bir oyuncu olmak" diye konuştu.

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