Maria’yı aşkına ikna edebilecek mi!

ATV'NİN büyük beğeni toplayan yeni dizisi Maria ile Mustafa, bugün ikinci bölümünde yine seyircileri ekran başına kilitleyecek.

EVE DÖNMEYİ İSTİYOR

OYUNCU kadrosu ve müzikleriyle de ilgi çeken ve Kapadokya'nın eşsiz doğasında çekimleri gerçekleştirilen dizinin başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşıyor. Dizinin bugünkü bölümünde Mustafa'nın Gonca ile evli olduğunu öğrenen Maria, beyninden vurulmuşa döner. Diğer yandan babası tarafından İstanbul'a gönderilen Nadire de Nihat'la yarım kalan hesaplaşmasını tamamlamak için Kapadokya'ya gizlice gelir. Mustafa bir yandan ailesiyle uğraşırken diğer yandan Maria'ya evliliğiyle ilgili tüm gerçekleri açıklamaya çalışır Ancak Maria'nın ona olan öfkesi ve kırgınlığı dinmez ve Kapadokya'yı terk etmeye karar verir. Tabii bu düşüncesini gerçekleştirmek öyle kolay değildir!