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Ölen ’nın virüs testi pozitif çıktı

Ölen Halil Kumova’nın virüs testi pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 13.9.2020

ZALO filminin çekimleri için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanarak hastanaye kaldırılan ve hayatını kaybeden Halil Kumova'nın korona virüsü testi pozitif çıktı. Sette çalışanlara yapılan testler sonucunda 4 kişinin daha virüse yakalandığı belirlendi. Malatya'da 1933 yılında dönemin valisinin soyulmasını konu alan sinema filmi Zalo'nun çekimlerine virüs engel oldu. Filmin oyuncularından 64 yaşındaki Halil Kumova'nın ölümünün ardından, yapılan testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.

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