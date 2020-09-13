Pandemi yüzünden evliliği ertelemiş!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisi İrfan Özçelik ile önceki akşam Nişantaşı Cabbar adlı mekanın sahibi Serkan Koca'nın misafiri oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan sevgilisiyle el ele çıkan Seki, uzatılan mikrofonlara, "Arkadaşlar çok iyiyim fakat pandemi dolayısıyla röportaj vermeyeyim" dedi.

1 AY DEMİŞTİ 8 AY GEÇTİ

KONSERLERİN iptal edilmesiyle ilgili kararın sorulması üzerine ünlü sanatçı, "Çok şükür benim işlerim yolunda" yanıtını verdi. Bir muhabirin, "Deniz hanım aradan 8 ay geçti, 1 ay sonra evleniyorum demiştiniz" hatırlatmasına, "Sen de konserden evliliğe geçtin, ne yapayım pandemi süreci yaşadık" diyen Seki, Harbiye'deki konserin biletlerin satılamaması yüzünden mi iptal olduğu sorusuna ise "Bana böyle gelme, çok ayıp" yanıtını verdi.