Cennet meyvesi incirin faydaları saymakla bitmiyor

Sodyum ve potasyum kan basıncısı dengesi için önemli iki mineral. Potasyum yönünden zengin olan incir ise kan basıncının dengelenmesine yardımcı oluyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNE FAYDALI

Günlük posa tüketiminin düşük olması, hareketsizlik, az su içmek gibi nedenlerle yaşanan bağırsak tembelliğinde çözüm için incir son derece etkili bir besin kaynağı. Yüksek posa içeriği sayesinde incir, bağırsakların iyi çalışmasını sağlıyor. İncir yedikten sonra bir bardak su içmeyi de unutmayın. Çünkü incirin ardından içeceğiniz bir bardak su bağırsaklarınızın çok daha etkili çalışmasını sağlar.

YAŞLANMA KARŞITI

Hücre hasarına karşı koruyucu olduğu bilinen bir antioksidan türü olan antisiyoninden yönünden zengin incir bu sayede sayesinde kollajen yapımını artırıyor ve cilt sağlığına etki ediyor. Böylece yaşlanma karşıtı etkisi de ortaya çıkıyor.

KANSERE KARŞI SAVAŞÇI

Vücuttaki aşırı östrojen hormonu kadınlarda meme kanserine yol açabiliyor. İncir bu etkinin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. İçeriğindeki lif sayesinde ise kolon kanserine karşı koruyucu olduğunu da söyleyebiliriz.