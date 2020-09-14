İzmir’in Mikrop’u virüse karşı

İzmir'de sahne dünyasının en renkli siması olan şovmen, şarkıcı Mikrop Hikmet, maske, mesafe ve hijyen kuralına uyarak verdiği konserle örnek oldu. Doğum gününde Menderes ilçesine bağlı Çatalca Oksijen Garden'de sahne alan sanatçıyı sevenleri yalnız bırakmadı. Sosyal medyadan örgütlenen hayranları, Mikrop'u balonlarla karşıladı. Sevenlerinin bu sürprizine Mikrop Hikmet de kayıtsız kalmadı. Onlara coşkulu bir gece yaşattı...

Gece boyunca maske ve mesafe anonsu yapan sanatçı, doğum günü hediyesi olarak, kanserli çocuklara kendisi adına bağış yapıldığını öğrenince duygulandı. Mikrop Hikmet, "Bu hayatımda aldığım en güzel hediye. Var olun" diyerek duygularını diye getirdi.