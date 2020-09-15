Coşkun ve Yavuz ailesi 50 bin TL için yarışıyor

Emre Altuğ'un sunduğu Şans Kapıyı Çalınca, yarın akşam yedinci bölümüyle saat 22.00'da atv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Bu hafta Coşkun ve Yavuz ailesi ucunda 50 Bin TL'lik büyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda kıyasıya mücadele edecek. Sürpriz oyunların puan değeri arttıkça ve finale yaklaştıkça yarışmanın da heyecanı katlanarak artacak. Büyük ödülü kazanmak için yapılması gereken tek şey eve getirilen oyuna iyi çalışmak. Sonrasında bu oyunu stüdyoda ve ekran başındaki milyonların önünde başarıyla tamamlamak.