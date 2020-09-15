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Haberler Sarmaşık Seren Fosforoğlu mutluluğa “Evet” dedi

mutluluğa “Evet” dedi

Seren Fosforoğlu mutluluğa “Evet” dedi
Giriş Tarihi: 15.9.2020

Oyuncu Seren Fosforoğlu önceki akşam, yaklaşık bir buçuk yıldır birliktelik yaşadığı iş insanı Kaan Önal'la Caddebostan'daki Türk Balıkadamlar Kulübü'nde evlendi.

4 ŞAHİT EŞLİĞİNDE
Çiftin nikah şahitliği görevini Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Ali Elbeyoğlu, Seliha Elbeyoğlu üstlendi. Seren Fosforoğlu, anne ve babasının adını söylediği sırada göz yaşlarını tutamadı. Seren Fosforoğlu'nun kızı Serda Nil Öztürk, çifte nikah defterlerini verdi. Fosforoğlu ve Önal, "Aşığız ve mutluyuz. Bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

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