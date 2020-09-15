Seren Fosforoğlu mutluluğa “Evet” dedi

Oyuncu Seren Fosforoğlu önceki akşam, yaklaşık bir buçuk yıldır birliktelik yaşadığı iş insanı Kaan Önal'la Caddebostan'daki Türk Balıkadamlar Kulübü'nde evlendi.

4 ŞAHİT EŞLİĞİNDE

Çiftin nikah şahitliği görevini Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Ali Elbeyoğlu, Seliha Elbeyoğlu üstlendi. Seren Fosforoğlu, anne ve babasının adını söylediği sırada göz yaşlarını tutamadı. Seren Fosforoğlu'nun kızı Serda Nil Öztürk, çifte nikah defterlerini verdi. Fosforoğlu ve Önal, "Aşığız ve mutluyuz. Bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.