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Haberler Sarmaşık Böyle daha çok seviyorum

Böyle daha çok seviyorum

Böyle daha çok seviyorum
Giriş Tarihi: 16.9.2020

Yeni imajını hayranlarının beğenisine sunan Burak Özçivit, önceki gün eşi Fahriye Evcen'le Etiler'de görüntülendi. Mekanda baş başa yemek yiyen çift, ayaküstü soruları yanıtladı. Özçivit'e saçlarınız hayırlı olsun yorumu gelince, "Tavsiye ediyorum, böyle çok rahat oluyor. şeklinde cevapladı. Fahriye Evcen ise eşinin imajıyla ilgili, "Çok beğendim. Her halini çok beğeniyorum zaten, ama böyle daha çok seviyorum" diye konuştu.

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