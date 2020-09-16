Gökyüzünde saz çalıp şarkı söyledi

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen müzisyen Seyfi Yerlikaya, elinde bağlaması ile Babadağ'dan tandem (ikili) yamaç paraşütü atlayışı yaptı. Yerlikaya muhteşem Ölüdeniz manzarasındaki yamaç paraşütü keyfi sırasında bağlama çalıp şarkı söyledi. İlk kez yamaç paraşütüyle uçan Yerlikaya, "Ölüdenizin muhteşem doğasının üstünde bağlama çalıp türkü söylemek harika oldu. Bu anıyı hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN CANKUŞ