Igde ve yapragı kuru öksürüge iyi geliyor

KÖKÜNDE azot depolayabilme özelliğine sahip olduğundan verimsiz topraklarda da yetişebilen ve Türkiye'de özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yetiştirilen iğde ağacının meyvesi olan iğdenin böbrek rahatsızlıklarından damar sertliğine pek çok faydası bulunmaktadır. C vitamini bakımından zengin bir meyve olan iğdeyi kışın tüketmek bünyenin güçlenmesini sağlar. Soğuk algınlığına karşı vücudun korunmasına da destek olur. Kuru iğde ve yaprağı beraber kaynatıldığında elde edilen çay, kuru öksürüğe iyi gelir.