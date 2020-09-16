Sıcak gelişmeler Ajans Gün İçi’nde

GÜNÜN sıcak gelişmeleri ve canlı bağlantılar ile gündemin nabzı Ajans Gün İçi'nde ekrana geliyor. Canlı bağlantılar ile gündeme yansıyan haberler, Banu El'in sunumuyla hafta için her gün 15.00'da A Haber'de.
GÜNÜN sıcak gelişmeleri ve canlı bağlantılar ile gündemin nabzı Ajans Gün İçi'nde ekrana geliyor. Canlı bağlantılar ile gündeme yansıyan haberler, Banu El'in sunumuyla hafta için her gün 15.00'da A Haber'de.
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