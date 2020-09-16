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Haberler Sarmaşık Tarık beklenmedik bir hamle yapıyor

beklenmedik bir hamle yapıyor

Tarık beklenmedik bir hamle yapıyor
Giriş Tarihi: 16.9.2020

ATV ekranlarında her gün saat 14.00'da ekrana gelen dizi Beni Bırakma'da Tarık, Leyla'nın varlığından habersiz kendini işlerine adar. Meltem bu sırada Ayşegül ve Leyla'yı Tarık'tan uzak tutmak için cüretkâr bir hamle yapar. Tarık'ın beklenmedik hamlesiyle hayal kırıklığı son bulan Firuze heyecanla işine odaklanır. Ancak Firuze'nin gördüğü değeri sindiremeyenler olacaktır.

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