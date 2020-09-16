Tarık beklenmedik bir hamle yapıyor

ATV ekranlarında her gün saat 14.00'da ekrana gelen dizi Beni Bırakma'da Tarık, Leyla'nın varlığından habersiz kendini işlerine adar. Meltem bu sırada Ayşegül ve Leyla'yı Tarık'tan uzak tutmak için cüretkâr bir hamle yapar. Tarık'ın beklenmedik hamlesiyle hayal kırıklığı son bulan Firuze heyecanla işine odaklanır. Ancak Firuze'nin gördüğü değeri sindiremeyenler olacaktır.