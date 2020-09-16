Tüketilmesi gereken 12 besin

METABOLİZMAYI sonbahara hazırlamak, mevsim geçişlerinde hastalanmamak ve sonbahar depresyonundan korunmak için bazı besinleri sofralardan eksik etmemek gerekir. Sonbahar beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilge veren uzmanlar özelikle tüketilmesi gereken 12 besini ve faydalarını sıraladı.



TAZE CEVİZ VE FINDIK

ÇOK iyi bir enerji kaynağıdır, vücuda güç ve enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Kolesterolü düşürür, düzenli olarak her gün bir avuç tüketilmesi kalp krizi geçirme riskini azaltmaktadır.



AYVA

KABIZLIĞI önler. Bronşit ve öksürüğe de iyi gelir; çekirdekleri kaynatılıp içildiğinde göğsü yumuşatır. Ayva çiçeği ile bal karıştırılıp macun halinde tüketilirse baş ağrısına iyi gelir. Ayva, damar sertliği ve karaciğer sağlığı için de faydalıdır; tansiyonu düşürür, safrayı düzene sokar. Sonbahar depresyonundan korunmak için de sakinleştiren yapraklarının çayı içilebilir.



TURP

KÖKÜ iyi bir C vitamini kaynağı iken, yapraklarında fazla miktarda A, K vitamini ve folat bulunur. Metal ile temas ettirmeden seramik bıçak ya da cam rende ile zeytinyağlı salatalarda kullanılabilir. Kanı temizler, gut hastalığına karşı korur. Bağırsakları temizler, cilde tazelik verir, saçların sağlıklı olmasını sağlar. Kabızlığı giderir, stresi azaltır.



NAR

Vücutta damar sağlığını, özellikle de kalbi korur. Damar tıkanıklıklarına iyi gelen nar, tansiyon düşürücüdür. Narda 10 bardak yeşil çaya ve 4 bardak kızılcık suyuna eşdeğer antioksidan madde bulunur. Doğal bir antioksidan olarak anti-tümör özelliği vardır.



KARNABAHAR

İçeriğindeki fitokimyasallar sayesinde anti kanserojendir. Karnabaharı salata, püre veya kıymalı yemek şeklinde tüketebilirsiniz.



BRÜKSEL LAHANASI

İyi bir demir kaynağıdır. Kanser başta olmak üzere hastalıklara karşı vücudun doğal savunma sisteminin aktivitesini artırır. Tam bir sağlık deposu olan bu sebzeyi 7 dakika buharda pişirip, tükettiğinizde maksimum fayda sağlayacaktır.



PIRASA

tüketebiİçerdiği K vitamini kan hücresi yapımının artmasını sağlar. Bağırsak hareketlerini hızlandırması nedeniyle çocukların bağırsak sisteminin düzenli çalışması açısından çok faydalıdır. İdrar söktürücü etkisi de vardır.