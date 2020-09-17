Yılmaz büyük sırrı öğrenecek mi?

YAPIMINI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonuyla ekranda! İki sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova', nefes kesen bir açılış bölümü ile başlıyor! Yılmaz'ı kaybetmemek için katil olmayı göze alan Müjgan emeline ulaşabilecek mi? Yılmaz, Züleyha'dan vazgeçip, yuvasına dönecek mi? Yoksa Yılmaz, Adnan'ın babası olduğunu öğrenip evladının peşine mi düşecek? İki sezondur merakla beklenen sorunun cevabı 3. sezonun başında nihayet ortaya çıkacak mı?