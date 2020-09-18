Bülent Ersoy İzmir’de hastaneye kaldırıldı

TÜRK sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, mide rahatsızlığı nedeniyle önceki gün İzmir'de hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede mide kanaması geçirdiği tespit edilen Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla" dedi.