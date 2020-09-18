Kaan ile Hadise’nin romantik yürüyüsü

KAAN Yıldırım, sevgilisi Hadise ile bahçede yürüdükleri anları sosyal medya hesabından paylaştı.Yıldırım'ın paylaşımına hayranlarından beğeni yağarken, ünlü çiftin sevenleri, "Bu yıl bitmeden sizden evlilik haberi bekliyoruz" şeklinde yorumlarda bulundu. Ayrıldıkları yönünde çıkan dedikodulara sessiz kalan çift, paylaştıkları bu fotoğraf ile iddiaları yalanlamış oldu.