KOAH’ta ameliyatsız bronkoskopi yöntemi

Ekol Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şenay Çitim, "KOAH hastalarına uygulanan bronkoskopi yöntemiyle hastaların daralmış olan hava yollarının ve bozulmuş epitel dokusunun eski haline getirilmeye çalışıldığını belirterek, uygun hastalara uygulandığında yüz güldüren sonuçlar verdiğini" söyledi.

ANESTEZİ UYGULANIYOR

KOAH tanısı konulan kişilerde havayolları açıcı ilaçlar, havayolları içerisinde iltihabı önleyen ilaçlar, ağır hastalarda oksijen tedavisi ve solunum rehabilitasyonunun tedavide önemli rol oynadığını belirten Çitim, "Havayollarının giderek daralması ile bu alanlardan nefes açıcı ilaçlar ileriye geçmez ve hastalar ilaç tedavisinden yeterli fayda görememeye başlarlar. Bu durumu düzeltmek amacıyla seçilmiş KOAH hastalarında bronkoskop ile hava yolları temizlenerek genişletilir. İşlem genel anestezi altında uygulanır" dedi.