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Haberler Sarmaşık Set arasında iş yemeği

Set arasında iş yemeği

Set arasında iş yemeği
Giriş Tarihi: 18.9.2020

TELEVİZYON ekranlarının sevilen oyuncusu Elçin Sangu, önceki gün Beşiktaş'ta kameralara yansıdı. Öğle saatlerinde lüks bir restorana iş yemeği için gelen Sangu, yaklaşık 2 saat sonra mekandan ayrıldı. Mekan çıkışında gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen güzel oyuncu, "Yeni dizimizin çekimleri çok güzel gidiyor. Bugün bir toplantı için buraya geldik. Şimdi tekrar sete dönüyorum" diye konuştu.

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