Şiddet sever Halil’e tutuklama talebi

Şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

ELİ SARGILI GELDİ

Her kesimden tepki alan agresif şarkıcı, dün ifade vermek için İstanbul Kartal Adliyesi'ne gitti. Yaklaşık 2 saat boyunca savcıya ifade veren Halil Sezai, işlemlerin ardından, "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu dikkat çekti. Öte yandan Halil Sezai'nin komşusunu darp ederken çekilen görüntülere bir yenisi daha eklendi. Ortaya çıkan yeni görüntülerde Halil Sezai'nin galiz küfürler ederek yaşlı adamı darp ettiği görüldü.