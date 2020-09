Korona virüs salgınının tüm dünyada etkisini devam ettirmesi ve soğuk havaların her geçen gün biraz daha yaklaşması, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız için en önemli iki neden olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Eylül ayı itibariyle soğuk algınlıklarına yakalanma riskinin baş gösterdiği bu günlerde, doğru ve yeterli beslenerek vücudunuzu enfeksiyonlara karşı korumanız mümkün. İşte sonbaharda vücudunuza kalkan olacak besinler...



SEBZE YEMEKLERİ TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

C vitamini ve antioksidan açısından güçlü olan sebzeler sağlık vadediyor. Sonbaharın dengesiz havalarından ıspanak, brokoli, turp ve kereviz gibi sebzeler yiyerek kurtulabilirsiniz. Brokoli hem C vitamini desteği sağlaması hem de kanser hücrelerine karşı savaşması açısından oldukça faydalı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.



HAFTADA İKİ GÜN BALIK

OMEGA 3 ve antioksidan etkisi yüksek olan balık, av sezonunun açılmasıyla da en iyi besin alternatifleri arasında girmeyi başarıyor. Palamut, sardalya ve istavrit gibi balık çeşitleri sonbaharda sofralarınızı şenlendirebilir. Taze yeşilliklerle yapacağınız salata da enerji depolamanızı sağlayacaktır.



ATIŞTIRMALIĞINIZ KURU YEMİŞ OLSUN

OMEGA 3 ve Omega 9 açısından besleyici olan kuru yemişler bağışıklık sistemini güçlendirmede yardımcı görev görüyor. B12 ve B6 vitaminleri açısından da zengin olan ceviz, fındık ve yer fıstığı gibi kuru yemişleri makul oranlarda tüketmekte fayda var. Gün içinde atıştırmalık olarak sağlık bir alternatif



C VİTAMİNİ İÇİN KUŞBURNU ÇAYI

HARİKA bir antioksidan deposu olan kuşburnu çayı ile likopen desteği sağlayabilir ve C vitamini alarak bağışıklık sisteminizi kışa hazırlayabilirsiniz. Özellikle soğuk algınlığı gibi durumlarda bitki çayı tüketmek hem boğazınıza iyi gelir hem de bünyenize katkı sağlar.



UNLU VE ŞEKERLİ BESİNLERDEN UZAK DURUN

KAN şekerinde dengesizlik yaratan unlu, yağlı ve bol şekerli yemekler ve tatlılar sizi kısa bir süre mutlu etse de sonrasında açlık hissetmenize ve kilo almanıza neden olur. Bu nedenle bu tür yiyecekleri hayatınızdan çıkarmaya çalışın. Öte yandan bağışıklık sisteminize faydasından çok zararı vardır.