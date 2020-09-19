Bir Zamanlar Çukurova 3. sezona fırtına gibi başladı

PERŞEMBE akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %7,97 izlenme oranı ve %22,07 izlenme payı, alarak zirveye yerleşti. ZÜLEYHA GERÇEĞİ ANLATTI

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonuyla seyirciyi yeniden ekrana kilitledi! İki sezondur atv ekranında perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova', nefes kesen açılış bölümü ile seyirciyi selamladı. Dizi, 64. bölümüyle yine zirvedeki yerini korumayı başardı. Nefes kesen bölümün finalinde ise Züleyha her şeyi göze alarak Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyledi.