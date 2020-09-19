Bol roka tüketimi göz saglıgı için önemli

ROKA, vitamin, mineraller, antioksidanlar, kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum, sodyum, yüksek düzeyde C vitamini ve folik asit, yağda çözünen A, E ve K vitaminleri ve az miktarda diğer B vitaminlerine sahiptir. Rokanın sağlık açısından faydaları oldukça fazladır; kalbi korur, kiloyu kontrol altına alabilir, göz sağlığını iyileştirebilir, kanser riskini azaltabilir, sindirime yardımcı olabilir, kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabilir, diyabetin önlenmesine yardımcı olur, sağlıklı kemikler için K vitamini ve kalsiyum sağlar, cilde iyi gelir.