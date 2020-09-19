Ev turşusu sandığınızdan daha faydalı

Lahanadan kornişona, fasulyeden havuca, karnabahardan patlıcana, biberden kavuna birçok çeşidiyle kış sofralarının vazgeçilmezi olan turşu, kendine has lezzetiyle mutluluk veriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müge Güzey Akansel, turşunun özellikle evde cam kavanozda, uygun koşullarda yapılması ve dozunda tüketilmesi durumunda fayda sağlayacağını belirtirken, "Turşu tüketmesinde sağlık açısından bir problemi bulunmayanlar, özellikle evde yapılan turşuyu ölçülü tükettiklerinde fayda sağlayabilirler. Ancak turşu yüksek oranda sodyum içerdiği için yüksek tansiyonu, diyabeti, böbrek yetmezliği ve mide hastalıkları olanların çok kontrollü yemeleri hatta hastalık düzeylerine göre hiç yememeleri gerekiyor. Özellikle hazır turşuların sodyum oranları daha yüksek olduğundan riski artırıyor. Turşu tüketildiği gün ödem artışını engellemek için de mutlaka su tüketimini artırmaya dikkat edilmeli" diyor. Akansel, sadece sirke ve tuzla yapılan ve koruyucu içermeyen ev turşusunun 7 faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

TURŞU bütüncül olarak bağışıklık sistemini koruyup güçlendiriyor. Bu koruyucu etkinliği hem içeriğindeki probiyotik bakteriler hem de turşuyu oluşturan sebze ve meyvelerin kendi özellikleri ile yapıyor. Fermente bir yiyecek olduğu için bakteri açısından zengin. Bu bakteriler bağırsak florasının zenginleşmesini sağlıyor ki güçlü bir bağırsak florası güçlü bir bağışıklık sistemi anlamına geliyor. Turşu ile gelen yararlı bakteriler aynı zamanda bağırsaklarda K vitamini yapımına destek oluyor. K vitamini ise yaralanmalar sonrasında kanın pıhtılaşmasında rol alan bir vitamin. Ayrıca tiamin, riboflavin gibi B grubu vitaminlerine katkı sağlıyor. Tiamin sinir sisteminin korunması ve hafızanın güçlenmesine yardımcı olurken, depresyona karşı koruyucu görev üstleniyor. Hem tiamin hem riboflavin karbonhidrat ve yağ metabolizmasında rol oynuyor.



SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI KORUYOR

Turşuyu oluşturan sebze ve meyveler bağışıklık sistemini kuvvetlendiren birçok vitamin, mineral ve antioksidanları içeriyor. Tek bir çeşit turşudan ziyade farklı sebzelerin turşularını tüketmek vücuda alınan antioksidan çeşitliliğini artırdığından daha fayda sağlıyor. Örneğin antioksidan çeşidi olarak, pancar turşusundan polifenoller ve betalain, lahana turşusundan glukosinolat elde edip yüksek antioksidan çeşidi ve kapasitesiyle kış günlerinde soğuk algınlığına karşı kalkan oluşturabilirsiniz.



KORNİŞON TURŞU TARİFİ

MALZEMELER● 1 kilogram kornişon salatalık● 1 litre su● 2.5 yemek kaşığı kaya tuzu● 1/2 su bardağı sirke● 1 tatlı kaşığı limon tuzu● 5 diş sarımsak● 1/2 demet dereotu● 10-15 adet nohut● 1 adet defne yaprağıNASIL YAPILIR?● Kornişon salatalıkla-rı yıkayın ve suyunun süzülmesi için süz-geçte bekletin. Bıçak yardımıyla minik delikler açın.● Turşuyu kuraca-ğınız kavanozu kaynar suda 1-2 dakika kayna-tın ve ağzı açık kurutun. ● Turşunun içine ekle-yeceğiniz suyu önce bir taşım kaynatın.● Kaynayan suyun ılıması-nı bekleyin ve oda sıcaklığına gelince içine kaya tuzu, limon tuzu ve sirkeyi ilave edin.● Kavanozun en altına temizlenmiş dereotları-nın yarısını yerleştirin ve düzgünce salatalık-ları koyun.● Kabukları soyul-muş sarımsak-ları ve nohutları ilave edin.● Kaynayıp soğuyan suyu kepçeyle yavaş yavaş ilave edin. En son defne yaprağı-nı da yerleştirin.● Kapağı kapatmadan kalan dereotunu da ilave edin. Kapağı hafif ara-lık kalacak şekilde 1 saat bekletin.● Hava kalmaması ve iyice karışması için, kava-nozun kapağını kapatın ve 2-3 saat kavanozu ters çevirerek bekletin.● 15-20 gün boyunca direkt güneş ışığı görmeyen serin bir yerde muhafaza edin. İşte bu kadar, afiyet-ler olsun!



KALP DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUYOR

TURŞU birçok yararlı bakteri barındırıyor ve bu bakteriler bağırsak florasını düzenliyor. Bağırsak florasındaki probiyotik bakterilerin yoğunluğunun ve çeşidinin artması kalp damar hastalıklarına karşı koruyor. Turşunun kalp-damar hastalıklarından koruyucu olan diğer bir rolü ise yüksek antioksidan ve vitamin-mineral içeriği ile damar sağlığını koruma özelliğine sahip olması. Ancak bu koruyuculuk sağlıklı bireyler için geçerli.



KRAMPLARI AZALTIYOR

EGZERSİZ sırasında terle birlikte birçok mineral kaybı da yaşandığından bu durum sıvı kaybına neden oluyor. Hem turşu hem de turşu suyu kaybolan sıvı ve mineralleri yerine koymanın hızlı bir yolu. Sporcularda turşu suyu tüketiminin egzersiz sonrasındaki krampları azalttığına dair çalışma sonuçları bulunuyor.