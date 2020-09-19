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Haberler Sarmaşık ‘Sosyal medya fenomenleri bizim sektörden uzak dursun’

fenomenleri bizim sektörden uzak dursun’

‘Sosyal medya fenomenleri bizim sektörden uzak dursun’
Giriş Tarihi: 19.9.2020

"KURULUŞ Osman" dizisinde gösterdiği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncu Saruhan Hünel, diziden ayrıldıktan sonra dinlenmek için Bodrum'u tercih etti. Kaldığı otelde gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Hünel, dizi sektörü hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya fenomenlerinin ve Youtuber'ların kendi işlerini yapmaları gerektiğini ifade eden Hünel, "Kendi mecralarında kalmalılar diye düşünüyorum. Dizi ve film sektöründe fast food gibi çabuk tüketilirler" dedi.

TUBA AYHAN

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