Üzerlik tohumu solunum yollarını açar

BURUN tıkanıklıklarında üzerlik tohumu yakılır ve dumanı çekilirse üst solunum yolları açılır. Bağırsaklarda ortaya çıkan kurtların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Alerjik reaksiyonlara karşı vücudu korur. Baş ağrılarına iyi gelir. Daha rahat uyumanıza yardımcı olur. Kötü enerjilerden korur. Kanserle mücadelede ek takviye olarak kullanılır. Saçların eski rengine dönmesini sağlar. Hafızayı destekler. Göz iltihaplarında pamuk ile çayı göze sürüldüğünde iltihabı ortadan kaldırır.