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Haberler Sarmaşık Hande Erçel köpeğiyle alışveriş turuna çıktı

köpeğiyle alışveriş turuna çıktı

Hande Erçel köpeğiyle alışveriş turuna çıktı
Giriş Tarihi: 20.9.2020

Sevilen oyuncu Hande Erçel, İstanbul Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Şoförünün kullandığı araç ile alışveriş turuna çıkan güzel oyuncuya köpeği de eşlik etti. Hayvanlara olan düşkünlüğüyle bilinen Erçel, alışverişten sonra köpeğini aracının arka koltuğuna bindirdikten sonra kendisi de öne oturarak evinin yolunu tuttu. Maske takmayı ihmal etmeyen Hande Erçel, şortu ve şapkasıyla da dikkatleri üzerinde topladı.

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