Arif ve Zekeriya’nın başı yine dertte

GENÇLİĞİM Eyvah'ın bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında olacak bölümünün konusu şöyle: Arif ve Zekeriya'nın yirmi beş sene önce Bodrum'daki Kebapçılar Kongresi'nde oda arkadaşları olan Yakup çıkagelir. Arif ve Zekeriya'nın İtalyan kızlarla olan ilişkisini bilmesi bir yana, boşboğaz bir adamdır Yakup... Arif ve Zekeriya'nın eşlerinin yanında bir pot kırmadan önce Yakup'u bir an önce göndermeleri gerekmektedir.