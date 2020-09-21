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Bulgur kalp krızını önlüyor

Bulgur kalp krızını önlüyor
Giriş Tarihi: 21.9.2020

BULGUR kan şekerini düzenlemesi sayesinde uzun vadede sadece kolesterolden değil aynı zamanda diğer birçok kalp ve damar hastalığından da vücudu koruyor. Kanın damarlarda rahatlıkla akmasını sağlayan, başka bir ifadeyle kan dolaşımının düzenli bir şekilde sürmesine destek olan bulgur, bu etkisiyle kalp krizi, felç, inme gibi aniden gelişebilecek kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indiriyor.

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