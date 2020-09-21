Fazla vitamin hasta ediyor

Aylardır hem dünyayı hem de ülkemizi etkisine alan ve giderek daha da derinleşen Kovid-19 tehdidine, sonbaharla birlikte gribal enfeksiyon riskinin de eklenmesi anne babaları fazlasıyla endişelendiriyor. Hal böyle olunca, çocuklarının bağışıklığını artırmaya yönelik gerek arkadaş önerileri gerekse internetten araştırarak vitamin destekleri, takviye ürünler alabiliyorlar!

ORGANDA BİRİKİYOR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu "Doktora sorulmadan ve ihtiyaç olmadığı halde gelişigüzel kullanılan vitaminler çocuklarımızın sağlığında ciddi hayati sorunlara yol açabilir. A,D,E,K gibi yağda eriyen vitaminler gereğinden fazla miktarda alındığında, vücutta bazı organlarda birikerek o organların çalışmasını olumsuz etkileyebiliyor. Kara mürver, beta glukan, zencefil, zerdeçal gibi bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bazı gıdalar ve ilaç formundaki takviyeler özellikle Covid-19 virüs salgınından korunmak adına kontrolsüz aşırı miktarda tüketildiğinde immun sistemi fazlasıyla aktive edip, önemli sağlık sorunlarına sebep olabilir" uyarısında bulunuyor.



D VE C VİTAMİNİ TAKVİYE EDİLEBİLİR

ÇOCUKLARIMIZIN yaşına ve ihtiyacına uygun olarak vitamin desteği yapılması gerektiğini vurgulayan Yavrucu, "Özellikle kış aylarında D vitamini depolarımızın azalması nedeni ile çocuklarımıza ek olarak bağışıklık sistemini de güçlendiren D vitamini verilmesi uygun olur. Yeterli miktarda sebze, meyve yemeyen çocuklarda ise C vitamini ve omega desteği son derece önemli" dedi.