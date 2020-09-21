Soguk algınlıgına meyan kökü

ŞİFALI bir bitki olan meyan kökü, yüzyıllardır farklı alanlarda kullanılan bir bitkidir. Daha çok solunum problemleri ve mide sorunlarına olumlu etkilerinden dolayı kullanılır. Çin tıbbında, kılavuz ilaç olarak adlandırılan bu bitki; soğuk algınlığı, mide sorunları, menopoz gibi farklı pek çok sorunun iyileştirilmesinde kullanılır. Kaynatılıp şerbeti de yapılan meyan kökünden ayrıca bitkisel ilaçlar, tatlandırıcılar ve sabun, şampuan gibi ürünler de yapılabilir.