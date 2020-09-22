Aileler 50 bin TL için yarışıyor

EMRE Altuğ'un sunduğu Şans Kapıyı Çalınca'da bu akşam, Erdoğan ve Yüksekkaya ailesi büyük ödül için yarışacak. İki aile, ucunda 50 bin TL'lik büyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda kıyasıya mücadele edecek. Sürpriz oyunların puan değeri artıkça ve finale yaklaştıkça yarışmanın da heyecanı katlanarak artacak. Şans Kapıyı Çalınca, 20.00'de atv ekranlarında olacak.