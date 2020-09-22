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Haberler Sarmaşık İzmir’de Mozart gecesi

’de Mozart gecesi

İzmir’de Mozart gecesi
Giriş Tarihi: 22.9.2020

W. A. Mozart'ın en beğenilen aryalarından oluşan Mozart Seçkileri konseri, İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestrası, korosu ve solistleri tarafından seslendirilecek. Konser, yarın saat 21.00'da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Konserde Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacak.

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