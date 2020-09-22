Ünlülerin tablet yarışı

Korona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak öğrencilerin bazılarında bilgisayar olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan "Haydi Şimdi" kampanyası ile 7.5 milyon lira bağış toplandı. Acun Ilıcalı'nın düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda toplanan 7.5 milyon lira bağışa henüz SMS'lerin dahil olmadığı açıklandı.

1 MİLYON TL'LİK BAĞIŞ

Gecenin en yüksek bağışçısı Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel oldu. Yücel canlı yayına bağlanarak 1 milyon lira bağışladıklarını duyurdu. En yüksek ikinci bağış 700 bin lira ile Gülderen Holding'in Başkanı Kerem Gülderen'den geldi. Ilıcalı da kızları adına 500 bin TL bağışladı. Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle yaptığı yardımlarla anılan Haluk Levent ise bu anlamlı geceye sessiz kalamadı. Ünlü şarkıcı, öğrenciler için 200 bin TL bağış yaptı. Fenomen Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra da 200 bin TL bağışladı. Mesut Özil ise uzaktan eğitime 250 bin TL bağış yaptı.

BİR BİLGİSAYAR 3 BİN TL

Eğitim desteği için öğrencilere sağlanacak dizüstü bilgisayarların yaklaşık olarak 3 bin TL değerinde olduğunu açıklandı. Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu laptop kampanyasında dağıtma kısmını Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. Toplanan tüm para MEB'e aktaracak ve MEB, başvuran tüm öğrencilere laptopu ulaştırmak için uğraşacak.